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Вечером 11 января на пешеходном переходе грузовик сбил восьмилетнего мальчика

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Вечером 11 января на пешеходном переходе грузовик сбил восьмилетнего мальчика

Водитель 1959 года рождения, управляя грузовым автомобилем КАМАЗ, проехал на запрещащий сигнал светофора и наехал на 8-летнего мальчика, который шёл по зебре на разрешающий сигнал светофора в районе дома № 188/1 по улице Попова.

После ДТП ребенок поступил в экстренный стационар одного из медучреждений краевой столицы. У мальчика диагностировали тяжелую сочетанную травму.

Сейчас ребенок находится в отделении реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Какое-то время он был подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас ребенок дышит самостоятельно.

Медики оказывают пациенту необходимое лечение и следят за его состоянием.

Взято отсюда.

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