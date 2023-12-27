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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Отошла ко Господу Наталья Леонидовна Муравьева, преподававшая английский язык сначала в Барнаульском духовном училище с января 2006 года, и далее преподавала в Барнаульской духовной семинарии до весны 2016 года. 

Наталья Леонидовна запомнилась коллегам и студентам семинарии как очень ответственный преподаватель, полностью отдававшая себя подготовке к лекциям и практическим занятиям. 

По её инициативе изданы три методических пособия для изучающих английский язык в духовных семинариях: в 2009, в 2012 и в 2016 годах. 

Администрация, преподавательский коллектив, студенчество, выпускники Барнаульской духовной семинарии выражают соболезнования родным и близким новопреставленной рабы Божией Наталии. Царство Небесное почившей! 

Учебная часть Барнаульской духовной семинарии

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Взято отсюда.

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