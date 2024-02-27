Разведчики в зоне СВО Фото: mil.ru
27 февраля в России отмечают День Сил специальных операций, или День вежливых людей. Это официальный памятный день, установленный указом президента Владимира Путина
День Сил специальных операций – совсем молодой праздник. Его еще называют Днем вежливых людей. В ночь на 27 февраля 2014 года вооруженные силы Украины в Крыму были блокированы, а все стратегически важные объекты полуострова заняли неизвестные люди в камуфляжной форме, которые вели себя очень вежливо по отношению к местному населению. В феврале 2015 года президент РФ своим указом установил День Сил специальных операций, который отмечают 27 февраля.
Поздравления с Днем Сил специальных операций в России
Вы рискуете жизнью во имя спокойствия страны,
Вы надежные и верные Отечества сыны,
Пусть мирной будет служба всегда,
Всех благ вам, успехов, семейного тепла.
Всегда целыми и невредимыми возвращайтесь домой,
На всей планете пусть царит мир и покой,
В праздник ССО, всем желаем счастья,
Пусть не преследуют вас никогда ненастья.
Каждый ваш день – это подвиг всегда,
Ваша служба и опасна и трудна,
Все преграды вы одолеете на раз-два,
Таким сынами гордится страна!
С Днем ССО вас поздравить спешим,
Огромных успехов и везения пожелать хотим,
Желаем, чтоб ничто вас не огорчало,
Чтоб в вашу честь всегда гимны звучали.
Спокойные с виду, но собранные всегда,
За вашими спинами, чувствуем в безопасности себя,
Сегодня праздник ваш, ребята, поздравляем,
Удачной службы вам искренне желаем.
С Днем ССО вас поздравить рады,
Встречи с вами для нас награда,
Вы достойны только уважения,
Мужества вам, сил, удачи и терпения.
Армия России. Фото: vk.com/mil.
Поздравления с Днем Сил специальных операций в прозе
Уважаемые военнослужащие и ветераны ССО! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Сил специальных операций! Желаю бойцам и ветеранам ССО крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и всего самого доброго!
В рядах сил специальных операций служат настоящие профессионалы, смелые и решительные люди, верные присяге и воинскому долгу. Мы благодарны вам за отстаивание права России быть сильной и независимой!
Поздравляю с праздником! Спасибо за службу. Желаю вам здоровья и успехов, благополучия, всего самого доброго вашим родным и близким.
Источники – “Весь Искитим” и правительственные сайты
Взято отсюда