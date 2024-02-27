Разведчики в зоне СВО Фото: mil.ru

27 февраля в России отмечают День Сил специальных операций, или День вежливых людей. Это официальный памятный день, установленный указом президента Владимира Путина

День Сил специальных операций – совсем молодой праздник. Его еще называют Днем вежливых людей. В ночь на 27 февраля 2014 года вооруженные силы Украины в Крыму были блокированы, а все стратегически важные объекты полуострова заняли неизвестные люди в камуфляжной форме, которые вели себя очень вежливо по отношению к местному населению. В феврале 2015 года президент РФ своим указом установил День Сил специальных операций, который отмечают 27 февраля.

Поздравления с Днем Сил специальных операций в России

Вы рискуете жизнью во имя спокойствия страны,

Вы надежные и верные Отечества сыны,

Пусть мирной будет служба всегда,

Всех благ вам, успехов, семейного тепла.

Всегда целыми и невредимыми возвращайтесь домой,

На всей планете пусть царит мир и покой,

В праздник ССО, всем желаем счастья,

Пусть не преследуют вас никогда ненастья.

Каждый ваш день – это подвиг всегда,

Ваша служба и опасна и трудна,

Все преграды вы одолеете на раз-два,

Таким сынами гордится страна!

С Днем ССО вас поздравить спешим,

Огромных успехов и везения пожелать хотим,

Желаем, чтоб ничто вас не огорчало,

Чтоб в вашу честь всегда гимны звучали.

Спокойные с виду, но собранные всегда,

За вашими спинами, чувствуем в безопасности себя,

Сегодня праздник ваш, ребята, поздравляем,

Удачной службы вам искренне желаем.

С Днем ССО вас поздравить рады,

Встречи с вами для нас награда,

Вы достойны только уважения,

Мужества вам, сил, удачи и терпения.

Армия России. Фото: vk.com/mil.

Поздравления с Днем Сил специальных операций в прозе

Уважаемые военнослужащие и ветераны ССО! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Сил специальных операций! Желаю бойцам и ветеранам ССО крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и всего самого доброго!

В рядах сил специальных операций служат настоящие профессионалы, смелые и решительные люди, верные присяге и воинскому долгу. Мы благодарны вам за отстаивание права России быть сильной и независимой!

Поздравляю с праздником! Спасибо за службу. Желаю вам здоровья и успехов, благополучия, всего самого доброго вашим родным и близким.

Источники – “Весь Искитим” и правительственные сайты

Взято отсюда