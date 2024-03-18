Великий пост в 2024 году: даты, что можно и что нельзя

Ответы на частые вопросы о традиции соблюдения поста
1
В чем суть Великого поста
Святитель Иоанн Златоуст описал суть поста так: “Пост есть пища для души”. Он “укрепляет душу”, возвышает над “удовольствиями и приятностями настоящей жизни”.
Православные христиане, соблюдая пост, добровольно ограничивают себя по силам, чтобы больше уделять внимания состоянию своей души, пишет портал “Фома”.
2
Что можно и нельзя в Великий пост?
- не есть скоромного, то есть мяса, молока и яиц, и в целом в еде быть сдержанным;
- молиться, посещать богослужения, стараться жить церковной жизнью;
- отказаться или ограничить увеселительное времяпрепровождение, а освободившееся время посвятить душеполезным занятиям, добрым делам, внимательному взгляду на самого себя.
Главное правило: соблюдать пост с вниманием к себе и с любовью к окружающим.
3
Можно ли в Великий пост есть морепродукты?
Мнения об этом расходятся. Одни христиане уверены, что рыбу и морепродукты можно есть лишь два раза за все время поста – в праздник Благовещения и в Вербное воскресенье. Другие верующие считают, что морепродукты разрешены в течение всего Великого пост по субботам и воскресеньям.
В этом вопросе нужно ориентироваться на свое состояние здоровья, нагрузку, образ жизни. Для людей, в чьей жизни присутствуют большие нагрузки, без достаточного количества белка обходиться невозможно. В этом случае, морепродукты могут стать полноценным его источником.
4
Почему нельзя есть мясо в Великий пост?
Мясо в Великий пост нельзя есть потому, что в этот период человек и духом, и телом должен стремиться к Богу. Пища животного происхождения тяжела, после нее сложно встать на молитву и сосредоточиться на обращении к Господу.
Отказываясь от тех или иных продуктов, верующий человек учится воздержанию, навыку справляться со своими желаниями, который необходим не столько за столом, сколько вообще в жизни.
Даты Великого поста в 2024 году
Великий пост в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая.
Даты Великого поста меняются каждый год, а продолжительность всегда одинакова. Пост всегда начинается за семь недель до Пасхи, дата которой определяется с помощью пасхалии — специальной системы расчетов. Православная Церковь в 2024 году будет праздновать Пасху 5 мая, соответственно.
5
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Взято отсюда