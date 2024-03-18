Великий пост в 2024 году: даты, что можно и что нельзя

Ответы на частые вопросы о традиции соблюдения поста

1

В чем суть Великого поста

Святитель Иоанн Златоуст описал суть поста так: “Пост есть пища для души”. Он “укрепляет душу”, возвышает над “удовольствиями и приятностями настоящей жизни”.

Православные христиане, соблюдая пост, добровольно ограничивают себя по силам, чтобы больше уделять внимания состоянию своей души, пишет портал “Фома”.

2

Что можно и нельзя в Великий пост?

не есть скоромного, то есть мяса, молока и яиц, и в целом в еде быть сдержанным;

молиться, посещать богослужения, стараться жить церковной жизнью;

отказаться или ограничить увеселительное времяпрепровождение, а освободившееся время посвятить душеполезным занятиям, добрым делам, внимательному взгляду на самого себя.

Главное правило: соблюдать пост с вниманием к себе и с любовью к окружающим.

3

Можно ли в Великий пост есть морепродукты?

Мнения об этом расходятся. Одни христиане уверены, что рыбу и морепродукты можно есть лишь два раза за все время поста – в праздник Благовещения и в Вербное воскресенье. Другие верующие считают, что морепродукты разрешены в течение всего Великого пост по субботам и воскресеньям.

В этом вопросе нужно ориентироваться на свое состояние здоровья, нагрузку, образ жизни. Для людей, в чьей жизни присутствуют большие нагрузки, без достаточного количества белка обходиться невозможно. В этом случае, морепродукты могут стать полноценным его источником.

4

Почему нельзя есть мясо в Великий пост?

Мясо в Великий пост нельзя есть потому, что в этот период человек и духом, и телом должен стремиться к Богу. Пища животного происхождения тяжела, после нее сложно встать на молитву и сосредоточиться на обращении к Господу.

Отказываясь от тех или иных продуктов, верующий человек учится воздержанию, навыку справляться со своими желаниями, который необходим не столько за столом, сколько вообще в жизни.

Даты Великого поста в 2024 году

Великий пост в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая.

Даты Великого поста меняются каждый год, а продолжительность всегда одинакова. Пост всегда начинается за семь недель до Пасхи, дата которой определяется с помощью пасхалии — специальной системы расчетов. Православная Церковь в 2024 году будет праздновать Пасху 5 мая, соответственно.

5

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Взято отсюда