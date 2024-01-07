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Великий праздник: как в Барнауле прошло ночное рождественское богослужение. Фото

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Торжественное рождественское ночное богослужение в Александро-Невском соборе провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий

Рождество Христово отмечают 7 января в России – это один из самых главных христианских праздников. Фотокорреспондент “Толка” побывал на ночном богослужении и запечатлел, как горожане встретили Рождество.

Службу в Александро-Невском соборе провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, который ранее обратился к жителям Алтайского края и напомнил, что Рождество Христово является благодатным временем, “когда мы все вместе пребываем в радости”.

“Пусть забота, с которой мы стараемся сделать более нарядными наши улицы и дома, еще больше побуждает нас подготовить наши сердца к встрече со Спасителем (…) В этот торжественный день сердечно поздравляю всех Вас со светлым и радостным праздником Рождества Христова и Новолетием и молитвенно желаю благодатной помощи Христа Жизнодавца во всех благих делах и начинаниях в наступившем году благости Божией и во все дни нашей жизни”, – отметил в своем рождественском послании митрополит.

Взято отсюда

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