В чем смысл Великого поста, кому можно есть мясо и при чем тут социальные сети?

В понедельник, 18 марта, у православных начался Великий пост, который продлится до 4 мая. Ровно 48 дней верующие должны отказываться от животной пищи. Но главное во время Великого поста – это не воздержание от еды. Смысл в другом. Что можно, а что нельзя делать тем, кто решил поститься?

1 Чем пост отличается от диеты и вегетарианства?

Некоторые люди решают поститься “за компанию” или “из любопытства” и на 48 дней отказываются от мяса, молочных продуктов и алкоголя. Вот только пост – это в первую очередь не воздержание от еды, а духовное очищение. Человек избавляется от грехов и страстей, учится жертвовать собой, проявляет смирение. Великий пост – это время, когда православные заботятся о душе, а не о теле.

В это время человек должен по-настоящему работать над изменением своей души. Так что на время поста необходимо не просто отказаться от животной пищи, но и от развлекательных мероприятий, социальных сетей, телевизора и так далее. Ходите в церковь, читайте Библию, больше времени проводите с родными.

В диете главное – отказаться от какой-либо пищи, снизить количество калорий и похудеть. Вегетарианство также не имеет отношения к посту. Здесь основная мысль, что убийство живого существа – отпечаток на карме. Тем более что вегетарианство – понятие круглогодичное.

2 Можно ли крестить детей в Великий пост? Крестить детей и взрослых можно в любое время, в том числе и в течение Великого поста. 3 Можно ли заниматься спортом в пост?

Вопрос неоднозначный. Сам по себе спорт на время Великого поста не запрещен. Однако некоторые представители Русской православной церкви считают, что в это время лучше заниматься душой, а физическую нагрузку можно и отложить. Если вы профессиональный спортсмен и это для вас прежде всего работа, то тренировки можно оставить.

Если же вы приходите в фитнес-центры ради общения, красивых фото и развлечения, то здесь мнение однозначное: до окончания поста об этом лучше забыть.

А вот когда дело касается здоровья, например, реабилитации после операции или травмы, то физические нагрузки не запрещены.

4 Можно ли курить во время Великого поста? Нет, курение – это зависимость, потакание своим слабостям. Если вы заядлый курильщик, то начало Великого поста – самое время раз и навсегда отказаться от табакокурения. 5 Можно ли ходить на кладбище во время Великого поста? Что касается желания навестить усопших на кладбище во время поста, то строгих запретов нет. Церковью отведены особые дни поминовения усопших, они называются “Родительские субботы”. Они нужны также для того, чтобы живые не забывали о мертвых. 6 Почему в пост отказываются от мяса, яиц и молочных продуктов? У наших предков мясо не подавалось на стол каждый день. Это блюдо готовили по праздникам. Поэтому отказ от продуктов животного происхождения был для людей равен отказу от потакания своим слабостям. 7 Кому нельзя поститься?

Запрещено выдерживать пост детям, старикам, людям, которым отказ от определенных продуктов может навредить здоровью или усугубить болезнь. К противопоказаниям для соблюдения поста относятся заболевания желудочно-кишечного тракта, гастрит, холецистит, панкреатит, энтерит и многие другие заболевания.

Также не рекомендовано воздерживаться от животных продуктов кормящим матерям и беременным женщинам.

8 А путешественникам есть какие-то поблажки? Да, путешественники могут отступать от правил, им разрешена еда животного происхождения. Однако исторически поблажка давалась странникам из-за того, что в дороге было сложно найти пищу. Сегодня же найти постную еду в путешествиях не так сложно. 9 Можно ли в пост заниматься сексом? Интимные отношения во время поста – вопрос очень тонкий и личный. Пост предполагает воздержание от супружеской жизни. Но здесь оба партнера должны быть согласны на воздержание. Если пара не знает, как поступить, то она должна обратиться за помощью к духовному наставнику. 10 Можно ли во время поста смотреть сериалы, телевизор, реалити-шоу? Этот контент относится к развлекательному. А как уже было сказано выше, во время поста человек должен думать прежде всего о душе. Однако здесь нет строгого табу на телевизор. Отказываться или нет от просмотра любимого сериала – каждый решает для себя сам. И опять же, в этом вопросе, если есть сомнения, можно посоветоваться с духовником. 11 А социальные сети? Они разрешены в пост? Многие люди отказываются от социальных сетей на все время Великого поста. Это приветствуется, но строго не запрещено. 12 Пост вреден для здоровья?

Если у человека есть заболевания, которые не позволяют ему 48 дней воздерживаться от пищи животного происхождения, то да. Также не забывайте, что в некоторые дни верующие не принимают в пищу ничего, кроме хлеба и воды, а это не всегда полезно.

Если у вас есть сомнения, может ли навредить вашему здоровью пост, то обязательно проконсультируйтесь с врачом.

город Горняк



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