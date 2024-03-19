Великое повечерие со чтением канона преподобного Андрея Критского

Вечером в понедельник первой седмицы Великого поста митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, совершил Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского Троицком храме г. Барнаула.

Его Высокопреосвященству сослужили настоятель и духовенство Троицкого храма.

В своей книге «Великий пост», посвященной раскрытию смысла и сущности этого христианского подвига перед взором современного человека, протопресвитер Александр Шмеман так рассуждает о покаянном каноне преподобного Андрея Критского:

«Творение преподобного Андрея можно описать как покаянный плач, раскрывающий нам всю необъятность, всю бездну греха. Плач потрясающий душу отчаянием, раскаянием и надеждой.

С особым искусством святой Андрей переплетает великие образы – Адама и Еву, рай и грехопадение, патриарха Ноя и потоп, Давида, Обетованную Землю и, выше всего – Христа и Церковь, с исповеданием грехов и раскаянием. События Священной истории явлены как события моей жизни, дела Божии в прошлом — как дела, касающиеся меня и моего спасения, трагедия греха и измены — как моя личная трагедия. Моя жизнь показана мне как часть той великой, всеобъемлющей борьбы между Богом и силами тьмы, которые восстают на Него.

Информационный отдел Барнаульской епархии

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Взято отсюда.

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