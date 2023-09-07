ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел разрешения на тренировку
Новости Алтай
Минцифры в 2023 году решило отказаться от пейджеров
Новости Алтай
Правительство одобрило Алтайскому краю кредит на модернизацию котельных
Новости Алтай
Врач рассказал о долгосрочной пользе от питья чая
Новости Алтай
Велосипедист получил травмы в ДТП с автобусом в Барнауле
Новости Алтай
CNN: Маск отключал Украине доступ к Starlink, потому что опасался ядерной войны

Коллекция категорий

Бизнес99 News
Здоровье96 News
Новости Алтай733 News
Новости Горняк141 News
Образование104 News
Общество200 News
Объявления73 News
Политика159 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

Велосипедист получил травмы в ДТП с автобусом в Барнауле

ГОРНЯК2201 mins

Госпитализация ему не потребовалась

Фото: unsplash.com

Автобус сбил велосипедиста в Барнауле. Как сообщает “В курсе 22”, инцидент произошел возле дома № 53в на Балтийской сегодня вечером.

Как установили правоохранители, 35-летний водитель автобуса допустил столкновение с 37-летним велосипедистом. Последний получил телесные повреждения, однако госпитализация ему не потребовалась.

По данному факту полицейские проводят проверку, подробности происшествия выясняются.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News