Справедливость, суд Фото: unsplash.com

Родственники шокированы таким решением и до сих пор не могут смириться с гибелью женщины, однако ходить по судам они больше не планируют

Верховный суд РФ оставил без изменения приговор Дарье Волокитиной, которая насмерть сбила фельдшера на трассе Новосибирск – Барнаул: девушка осталась на свободе, сообщает “КП на Алтае”.

В решении суда указано, что 27-летняя Дарья Волокитина характеризуется положительно на работе и учебе, занимается благотворительностью. У ней на попечении находится бабушка. Она молода, раскаялась и начала выплачивать компенсацию. Девушка принесла свои извинения. Учитывая все смягчающие обстоятельства, суд не стал лишать ее свободы.

Сестра погибшей Татьяна Лидер добавила, что обращаться в другие инстанции она больше не будет.

“Решили остаться при памяти о сестре. Есть Божий суд, он распорядится. Пусть она живет спокойно, мстить не будем никак”, – сказала Татьяна.

Напомним, ДТП случилось в октябре 2021 года в Первомайском районе. Фельдшер Валентина Катенева на скорой помощи приехала на трассу, где до этого случилась авария. Когда она находилась у разбитого авто, ее сбил Volkswagen Passat, который ехал на скорости выше допустимой.

Первый суд назначил девушке три года в колонии-поселении. Родственников устроило это решение, несмотря на то, что они посчитали его слишком мягким. Однако сама обвиняемая не согласилась с приговором и подала апелляцию в Алтайский краевой суд, который назначил ей три года условно. Семью погибшей такое решение не устроило, и родные обратились в Кемеровский суд, но он оставил решение без изменений. После этого родственники Катеневой пошли уже в Верховный суд.

Взято отсюда