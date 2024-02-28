Вернем барнаульцам выборы мэра!

Сегодня, 28 февраля, на публичных слушаниях по изменениям в Устав Барнаула коммунисты внесли поправки об отмене назначения мэра города Думой и возврате прямых выборов. Это программные установки, с которыми в 2022 году партия шла на выборы депутатов Барнаульской городской Думы.

Изменения в Устав были инициированы Думой для приведения его в соответствие с действующим федеральным законодательством. Но помимо обязательных изменений в КПРФ предложили также вернуть всеобщие выборы мэра прямым и тайным голосованием. Коммунисты напомнили, что с весны 2022 года действует краевой закон, который дает право муниципалитетам определять способ избрания глав. 2 февраля Дума объявила о публичных слушаниях по изменению Устава города, все желающие могли вносить свои предложения до 21 февраля. Барнаульский горком КПРФ организовал сбор предложений, касающихся выборности мэра. Они отправлялись как в электронной форме, на сайтах городской Думы и администрации Барнаула, а 20 февраля все предложения были направлены в гордуму почтой. Однако депутат-единоросс Иван Огнев, который председательствовал на слушаниях, доложил, что ничего подобного в рабочую группу по изменению Устава не поступало. А в своем докладе упомянул об одном предложении – отзыве главы города населением. И раскритиковал его, назвал такую норму противозаконной. Но отзыв главы избирателями не мог быть предложен отдельно от всенародных выборов мэра. То есть предложение отказаться от назначения главы города Думой в пользу выборов все-таки было? После доклада о проекте изменений Устава, предложенного Думой, перешли к прениям. В защиту предложений КПРФ выступили коммунисты Юрий Красильников, Александр Волобуев и Егор Поломошнов. Юрий Красильников, депутат Барнаульской городской Думы, секретарь Барнаульского горкома КПРФ по протестам и связам с общественностью: – Фракция КПРФ в городской Думе подготовила изменения в Устав Барнаула. Я готов их озвучить сейчас, на публичных слушаниях, они же будут внесены непосредственно при рассмотрении проекта в Думе. Мы внимательно изучили Устав города и сформулировали 14 изменений в восьми статьях. Они призваны обеспечить барнаульцам право выбирать и отзывать главу города, а также быть избранными. Александр Волобуев, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарь Барнаульского горкома КПРФ по оргработе: – Все опасения, что озвученное предложение будет идти вразрез с действующим законодательством беспочвенно. В 2022 г. АКЗС при полной поддержке Единой России приняло изменения в краевой закон, который разрешил избирать глав муниципалитетов посредством прямых выборов. Напомню, что тогда зампред АКЗС Денис Александрович Голобородько заявил, что данное нововведение направлено на совершенствование организации МСУ. Считаю, что барнаульцы созрели для того, чтобы самостоятельно избирать главу города, ведь совсем не правильно, что жители небольших муниципалитетов могут избирать, а жители краевой столицы такого права лишены. Егор Поломошнов, активист КПРФ, доверенное лицо кандидата в президенты Н.М. Харитонова: – Почему барнаульцы выбирают президента, губернатора, депутатов городской Думы, но не мэра? Выборы – это битва идей, программ, во время которых публично обсуждается, по какому пути мы пойдем, и поэтому необходимо возвращение прямых выборов мэра краевой столицы. Такой позиции придерживается и КПРФ. Коммунисты предлагали вернуть право выбирать муниципальных глав населению на выборах краевого Заксобрания и Государственной Думы 2021 года, на выборах в Барнаульскую городскую Думу. Есть популярный, но слабый аргумент против возвращения прямых выборов – дескать, выборы стоят денег. Если сейчас проводить выборы не три дня, как сейчас, а один день, то освобожденные средства можно будет направить на проведение выборов мэра города. Также предложения КПРФ поддержал руководитель фракции «Справедливая Россия» в городской Думе Захар Торычев. А вот глава думской фракции «Единой России» Вячеслав Перерядов заявил о несвоевременности возврата выборов мэра, однако отметил, что вопрос будет обсуждаться. Но поставить на голосование предложения КПРФ организаторы публичных слушаний не решились. Видимо, не были уверены в участниках. В итоге на голосование вынесли первоначальный проект Устава без учета предложений нескольких десятков граждан. Из 87 проголосовавших против выступили только 11. Ближайшее заседание Барнаульской Думы состоится 5 марта, повестка уже сформирована. Вопросов мало, но один из них большой – мэр города выступит с ежегодным отчетом. Как только проект будет внесен в Думу, фракция КПРФ официально предложит в него поправки.

Взято отсюда.

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