Вернут сразу 50%: пенсионеров России осчастливили решением по ЖКХ

|

04 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет могут ожидать возмещения 50% от общей суммы начисленных взносов на капитальный ремонт. А те, кто достиг возраста старше 80 лет, получат даже 100% возмещения, как сообщает UssurMedia.

Однако это не все: в большинстве регионов России, предпенсионеры, обладающие статусом “Ветеран труда”, также могут претендовать на льготы. Они имеют право на компенсацию расходов в размере 50% от начисленных сумм на капремонт и на оплату услуг, таких как горячая и холодная вода, электроэнергия, тепловая энергия и газ.

Все, что нужно сделать, это узнать свои права и воспользоваться ими.



Фото: primpress.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

горняк