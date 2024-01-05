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Вернут сразу 50%: пенсионеров России осчастливили решением по ЖКХ

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04 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет могут ожидать возмещения 50% от общей суммы начисленных взносов на капитальный ремонт. А те, кто достиг возраста старше 80 лет, получат даже 100% возмещения, как сообщает UssurMedia.

Однако это не все: в большинстве регионов России, предпенсионеры, обладающие статусом “Ветеран труда”, также могут претендовать на льготы. Они имеют право на компенсацию расходов в размере 50% от начисленных сумм на капремонт и на оплату услуг, таких как горячая и холодная вода, электроэнергия, тепловая энергия и газ.

Все, что нужно сделать, это узнать свои права и воспользоваться ими.

Фото: primpress.ru

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Автор: vizitka01

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