Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Вернуть долги и простить обиды: приметы, обычаи и советы на год Дракона

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Вернуть долги и простить обиды: приметы, обычаи и советы на год Дракона

Дракон – шумный и веселый символ, поэтому подготовиться к его встрече можно заранее

До Нового, 2024 года остается не так уж много времени. Поэтому, согласно обычаям, важно правильно подготовиться, чтобы праздник прошел хорошо и весь год был удачным, сообщает РИА Новости.

Что нужно сделать до начала Нового 2024 года:

  • Избавиться от долгов. В 2024 год нельзя переносить с собой финансовые обязательства перед родными и друзьями. Лучше постараться вернуть все долги, тогда Зеленый Дракон обязательно будет благосклонен в денежных вопросах;
  • Простить обиды и попросить прощения. Еще до наступления праздничной ночи нужно позвонить знакомым, родным и друзьям и попросить у них прощения, даже если в этом нет явной необходимости.
  • Провести генеральную уборку. Такой обычай переходит из года в год независимо от его покровителя. Важно не просто протереть пыль и помыть полы, но и выкинуть хлам, разобрать шкафы, тщательно вымести все углы. Считается, что так люди избавляются от негатива, скопившегося за прошлый год;
  • Зарядиться энергией и положительными эмоциями. Дракон – шумный и веселый символ, поэтому подготовиться к его встрече можно заранее, например покататься на горке, лыжах, встретиться с друзьями, сделать все, чтобы настроение было отличным еще до новогодней ночи.

Отметим, что с проведением самого праздника также связано несколько примет:

  • Нельзя надевать чужую или старую одежду. Дракон не любит скупых людей, поэтому лучше потратиться на свежий новогодний образ, чем использовать старый или брать в аренду;
  • Нужно побольше шуметь. Завоевать благосклонность Зеленого Дракона можно шумным празднеством, поэтому хлопушки и салюты в эту новогоднюю ночь должны быть в изобилии;
  • Нельзя во время праздника ругаться, ссориться и спорить;
  • Следует отказаться от простого застолья в пользу разнообразных игр, викторин, танцев и других развлечений. Необязательно плясать всю ночь, но встретить Зеленого Дракона нужно бодро и весело;
  • Попытаться провести первые минуты нового года на улице. Дракон – это вольное создание, поэтому лучше встречать его вне квартиры. Считается, что те, кто первый бокал шампанского выпьет на свежем воздухе, получит покровительство символа на весь год.

погода на завтра , погода в крае ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Путин перечислил приоритеты председательства России в БРИКС

01.01.2024

 Новости

В Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности

01.01.2024

 Новости

Брянский губернатор сообщил о предотвращенной атаке на регион дрона ВСУ

01.01.2024

 Новости

В Находке рассказали о “почти незаметном” цунами со стороны Японии

01.01.2024

 Новости

Угроза цунами объявлена в Хабаровском крае после землетрясений в Японии

01.01.2024

 Новости

Три претендента на участие в президентских выборах подали документы в ЦИК

01.01.2024

 Новости

Обнародована концепция председательства России в СНГ в 2024 году

01.01.2024

 Новости

На Западе ищут способ завершить конфликт на Украине, заявил Путин

01.01.2024

 Новости

Путин назвал терактом массированный обстрел ВСУ Белгорода

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix