Вернуть долги и простить обиды: приметы, обычаи и советы на год Дракона

Дракон – шумный и веселый символ, поэтому подготовиться к его встрече можно заранее

До Нового, 2024 года остается не так уж много времени. Поэтому, согласно обычаям, важно правильно подготовиться, чтобы праздник прошел хорошо и весь год был удачным, сообщает РИА Новости.

Что нужно сделать до начала Нового 2024 года:

Избавиться от долгов. В 2024 год нельзя переносить с собой финансовые обязательства перед родными и друзьями. Лучше постараться вернуть все долги, тогда Зеленый Дракон обязательно будет благосклонен в денежных вопросах;

Простить обиды и попросить прощения. Еще до наступления праздничной ночи нужно позвонить знакомым, родным и друзьям и попросить у них прощения, даже если в этом нет явной необходимости.

Провести генеральную уборку. Такой обычай переходит из года в год независимо от его покровителя. Важно не просто протереть пыль и помыть полы, но и выкинуть хлам, разобрать шкафы, тщательно вымести все углы. Считается, что так люди избавляются от негатива, скопившегося за прошлый год;

Зарядиться энергией и положительными эмоциями. Дракон – шумный и веселый символ, поэтому подготовиться к его встрече можно заранее, например покататься на горке, лыжах, встретиться с друзьями, сделать все, чтобы настроение было отличным еще до новогодней ночи.

Отметим, что с проведением самого праздника также связано несколько примет:

Нельзя надевать чужую или старую одежду. Дракон не любит скупых людей, поэтому лучше потратиться на свежий новогодний образ, чем использовать старый или брать в аренду;

Нужно побольше шуметь. Завоевать благосклонность Зеленого Дракона можно шумным празднеством, поэтому хлопушки и салюты в эту новогоднюю ночь должны быть в изобилии;

Нельзя во время праздника ругаться, ссориться и спорить;

Следует отказаться от простого застолья в пользу разнообразных игр, викторин, танцев и других развлечений. Необязательно плясать всю ночь, но встретить Зеленого Дракона нужно бодро и весело;

Попытаться провести первые минуты нового года на улице. Дракон – это вольное создание, поэтому лучше встречать его вне квартиры. Считается, что те, кто первый бокал шампанского выпьет на свежем воздухе, получит покровительство символа на весь год.

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Взято отсюда