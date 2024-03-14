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Вертолет с двадцатью человеками на борту разбился в Магаданской области

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Известно как минимум об одном погибшем и двух раненых

Вертолет с двадцатью человеками на борту разбился в Магаданской области

Вертолет Ми-8 / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вертолет Ми-8 с вахтовиками разбился в Северо-Эвенском районе Магаданской области, сообщает Mash.

Предварительно, в результате крушения один человек погиб и еще двое получили тяжелые травмы. Всего на борту было 17 рабочих и 3 члена экипажа.

Вертолет летел от Кварцевой Сопки в Омсукчан. На 13-м километре полета пилоты доложили диспетчерам об отказе двигателя: судно попало в снежный заряд.

Горняк22

Источник

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