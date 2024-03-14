Вертолет Robinson Фото: Евгения Кочеткова

Согласно бухгалтерской отчетности компании, в 2023 году “Алтайавиа” получила чистый убыток впервые за пять лет и впервые после вхождения в АФК “Система” в 2021 году

Вертолетный перевозчик Республики Алтай “Алтайавиа” впервые за три года закончил год с убытками, пишет “Интерфакс”.

По итогам 2023 года компания получила 82,8 млн рублей чистого убытка против 66,2 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

Кредиторская задолженность компании возросла с 11,9 млн рублей на 31 декабря 2022 года до 23,8 млн рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская снизилась с 239,2 млн рублей до 60,7 млн рублей.

Напомним, днем 27 июля 2023 года в селе Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай вертолет Ми-8 “Алтайавиа” потерпел крушение при посадке. В результате ЧП погибло четверо туристов. Позже стало известно, что в больнице скончались еще две пострадавшие.

Эксперты выявили целый ряд грубых нарушений в ходе расследования обстоятельств.

Взято отсюда