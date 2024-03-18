Пенсионерка чуть не потеряла 170 тысяч рублей, которые копила на похороны

18 марта 2024, 08:00135Написать комментарий

Барнаульский таксист Роман Коваленко вез бабушку до банка в краевой столице, а по пути понял, что пенсионеркой командуют мошенники, чтобы украсть деньги. Мужчина работает в такси не первый год, но подобных случаев, со спасением человека (или как минимум его денег) у него еще не было. Как удалось сберечь пенсионерку и ее кровные, Коваленко рассказал NGS22.RU.

Почти сразу, как села в машину, бабушка на вид лет 80 пожаловалась таксисту, что целый день ездит по банкам и снимает деньги. Поначалу Коваленко не придал этому значения.

— Мало ли, какие личные дела, может наследство, — вспоминает он, — Бабушка разговаривала по телефону на высокой громкости, так что я всё слышал. С ней говорили так: «Ты села?», «Ты доехала?».

По пути женщина попросила таксиста записать номер того, кто ей звонил. Тут Коваленко понял: что-то не так.

— Она рассказала, что с ней разговаривал представитель банка. Оказалось, женщина сегодня весь день снимает деньги в разных местах, чтобы потом кому-то их перевести. Потому что иначе всё отберут мошенники, — говорит Роман.

Таксист начал объяснять, что настоящие сотрудники банка так не разговаривают. Пенсионерка колебалась, не знала, кому верить.

— После того как мы доехали до банка, ей снова позвонили. Стали уже у меня спрашивать, где бабушка и зачем она что-то обсуждала с таксистом. Я ответил, что она уже на месте, а я уехал. Хотя сам вел пенсионерку в службу безопасности банка, чтобы компетентные люди объяснили ей, что она попала на мошенников.

Тем временем у банка испуганную пенсионерку уже ждала следующая машина. Роман Коваленко поговорил с коллегой и объяснил ситуацию. Водитель отменил заказ.

— В банке я передал телефон бабушки сотрудникам. Мошенники слились. А пенсионерке сказали, что деньги нужно положить обратно на счет.

Пожилая женщина чуть не потеряла 170 тысяч рублей, которые копила на похороны. Деньги лежали в банке под процентами.

Коваленко называет всё случившееся «человеческим фактором» и считает, что не сделал ничего особенного.

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Взято Источник

18.03.2024