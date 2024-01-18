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«Весь город сплошной каток»: барнаульцы жалуются на гололед — в мэрии уверяют, дороги чистят регулярно

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Чем дальше от центра, тем хуже обстановка, отмечают горожане

«Весь город сплошной каток»: барнаульцы жалуются на гололед — в мэрии уверяют, дороги чистят регулярно

Из-за постоянных перепадов температур в Барнауле все дороги покрылись льдом. Горожане отмечают, что передвигаться пешком по городу стало невозможным. Жительница краевой столицы Анна Александрова написала обращение с просьбой почистить дороги у детского садика — его опубликовала группа «Вконтакте» Barnaul 22.

— Посмотрите на дороги к садику номер 231. Невозможно проехать на машине и пройти с ребёнком — очень скользко, можно упасть и что-нибудь сломать, — пишет неравнодушная горожанка.

«Весь город сплошной каток»: барнаульцы жалуются на гололед — в мэрии уверяют, дороги чистят регулярно

Барнаульцы поддержали Анну в комментариях. Например, пользовательница Наталья Вольф отмечает:

— У нас весь город сплошной каток: хоть в центре, хоть где. И никому дела нет.

Об этом же пишет Анна Палкина:

— Такая ситуация, можно сказать, везде. Вчера была в трёх разных частях города, состояние тротуаров и дворов ужасное. Про маломобильных граждан подумать страшно. А от того, чем посыпают, одна грязь.

А барнаульский студент Егор Соломатов теперь добирается до вуза на коньках — толщина льда на тротуарах позволяет.

Сегодня, 18 января, пресс-служба мэрии в третий раз за три дня отчиталась об обработке и чистке дорог. Уточняется, что 120 дорожников посыпали тротуары на десятках улиц города.

— Накануне, 17 января, на городских дорогах и тротуарах работало более 90 единиц техники и 120 дорожных рабочих. Первоочередным порядком обрабатывались тротуары на городских улицах, — сообщают в мэрии.

Вместе с этим сотрудники МЧС советуют барнаульцам не спешить во время ходьбы и не держать руки в карманах — и даже снимают юмористические ролики про гололед. Его опубликовали в телеграм-канале «МЧС Алтайского края».

Из-за погодных условий и льда на дорогах в Алтайском крае участились ДТП. Накануне в Троицком районе Чуйского тракта в лобовом столкновении пострадали два человека. По предварительным данным, виновник ДТП выехал на встречку, чтобы совершить обгон, и влетел в другое авто.

Взято Источник
18.01.2024

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