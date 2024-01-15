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Весенний концерт Лолиты отменили в Новосибирске

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Люди раскупили все билеты на мероприятие, которое не состоится

Весенний концерт Лолиты отменили в Новосибирске

Фото: pxhere.com

Концерт Лолиты, запланированный на 2 апреля, отменили в Новосибирске. Об этом сообщает НГС.

Мероприятие должно было состояться в ДЖК, концерт, приуроченный к юбилею Лолиты, пользовался спросом у зрителей. На него скупили все билеты.

Отмечается, что Лолита также должна была выступить в Доме ученых СО РАН в Академгородке 31 марта. Информации об отмене этого концерта пока нет и афиша по-прежнему находится на сайте.

Причина отмены концерта в ДЖК на данный момент уточняется.

Ранее Лолита Милявская заявила, что помогает попавшим под атаку со стороны Украины жителям Белгорода.

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