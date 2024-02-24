Сосульки. Наледь. Барнаул Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Прошлой ночью по краю местами температура доходила до -31 градуса. Днем заметно потеплеет. На дорогах местами сохраняется гололедица

24 февраля днем по некоторым районам Алтайского края температура воздуха прогреется до -5 градусов, говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

В дневное время термометры покажут -10…-15 градусов, по южным районам до -5. Преимущественно будет без осадков, по югу местами возможен небольшой снег. Ветер переменный, 2-7 м/с.

В столице края ожидается -11…-13 градусов, осадков не ожидается. Ветер также будет переменным, 2-7 м/с.

Ранее синоптики рассказывали, что лето 2024 года станет самым жарким сезоном за всю историю наблюдений.

Взято отсюда