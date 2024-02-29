реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Весна почувствуется с 1 марта — до +16: какой будет погода в России в конце недели

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

29 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Наступление календарной весны в российских регионах почувствуется с первых дней нового месяца. Конечно, не везде станет тепло в первый же день марта, но солнечных дней заметно прибавится. Пишет Теперь Внимание!

Ощутимое потепление придет в начале нового месяца в Калининградскую область, Краснодарский край и Крым. Здесь уже в предстоящие выходные дни воздух прогреется до +10…+16 градусов. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На юге погода будет соответствовать середине марта, а совсем не началу. Достаточно высокая температура ожидается на западе и в центре Европейской части.

Жители большинства регионов смогут ощутить приход календарной весны по увеличению солнечных дней, которых станет заметно больше.

«Весна идет, но скорее в виде весны-света, когда при обилии солнечного света сохраняются ночные морозы. А дневные температуры на солнце чуть-чуть превышают нулевую отметку», — сказал синоптик. Источник: ura.news.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости Локтевский

горняк22 телеграм
«Это военная тайна». Мошенники разводят пожилых женщин, заставляя оформить кредиты и сбежать от семьи

«Это военная тайна». Мошенники разводят пожилых женщин, заставляя оформить кредиты и сбежать от семьи

Рассказываем о новой схеме и разбираемся, как не попасться на…

Узнать больше
«Говорили, что не потяну». Что известно о скандальной клинике звездного хирурга Хайдарова, где прошли обыски после смерти пациента

«Говорили, что не потяну». Что известно о скандальной клинике звездного хирурга Хайдарова, где прошли обыски после смерти пациента

Причины гибели продюсера Петра Гаврилова теперь выясняют следователи 29 февраля…

Узнать больше
Путин заявил, что семейную ипотеку продлят до 2030 года

Путин заявил, что семейную ипотеку продлят до 2030 года

На тот же срок продлят субсидию для многодетных на погашение…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp