Весна почувствуется с 1 марта — до +16: какой будет погода в России в конце недели

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29 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Наступление календарной весны в российских регионах почувствуется с первых дней нового месяца. Конечно, не везде станет тепло в первый же день марта, но солнечных дней заметно прибавится. Пишет Теперь Внимание!

Ощутимое потепление придет в начале нового месяца в Калининградскую область, Краснодарский край и Крым. Здесь уже в предстоящие выходные дни воздух прогреется до +10…+16 градусов. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На юге погода будет соответствовать середине марта, а совсем не началу. Достаточно высокая температура ожидается на западе и в центре Европейской части.

Жители большинства регионов смогут ощутить приход календарной весны по увеличению солнечных дней, которых станет заметно больше.

«Весна идет, но скорее в виде весны-света, когда при обилии солнечного света сохраняются ночные морозы. А дневные температуры на солнце чуть-чуть превышают нулевую отметку», — сказал синоптик. Источник: ura.news.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Автор: glavred

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