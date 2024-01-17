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Весной поплывем: в Бийске ледяные отвалы у дорог мешают пешеходам и водителям

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Весной поплывем: в Бийске ледяные отвалы у дорог мешают пешеходам и водителям

Огромные снежные отвалы образовались на многих улицах города

В Бийске после того, как по улицам города прошла дорожная техника и вовремя не убрали снег, вдоль дорог образовались снежные отвалы. Бийчане крайне возмущены такой обстановкой. Сейчас когда стоит мороз это все застыло и взялось колом.

Дороги. Фото: https://vk.com/biysk22vk

“Да, все понимаю, молодцы, снег чистят, но вывозить-то его тоже нужно”.

В сообществе “Бийск22” горожане отметили, что по ул. Ломоносова, уже скоро все будут ездить в один ряд, а ведь летом можно было проехать в три ряда. Стоит учесть, что вдоль нее располагается парковка для больницы и два детских садика.

“Утром постоянно пробки, невозможно припарковаться, чтобы высадить ребенка в садик, да и людям в больницу”.

Бугор от грейдера в полметра высотой и покрытый льдом бийчане вынуждены перепрыгивать, но это может привести в любой момент к травме.

Горожане уверены, что весной на этой улице снова будет огромная лужа.

“В городе бардак. Хозяина нет. Ну в прошлом году он оправдывался тем, что вот, мол, снега много,техники мало. Ну понять можно. А в этом-то году снега – кот наплакал. А результат все тот же: работы не видно, снега мало и тот грядой навален. А где-то его вообще не удосуживаются убрать. Вот говорят: “работа ведется”. Так ее не видно. При других мерах ее было видно. А сейчас , извините, нет”.

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Взято отсюда

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