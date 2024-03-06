реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Весной в Алтайском крае начинается сезон охоты на водоплавающую дичь

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Весной в Алтайском крае начинается сезон охоты на водоплавающую дичь

С 12 марта в Алтайском крае начинается прием заявлений на выдачу разрешений на добычу гусей и селезней уток в весенний период на территории общедоступных охотничьих угодий.

Добычу водоплавающей дичи, за исключением селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток можно будет осуществлять:

  • в период с 27 марта по 5 апреля на территории Рубцовского района;
  • в период с 7 по 16 апреля на территории Алтайского, Благовещенского, Волчихинского, Ельцовского, Зонального, Каменского, Косихинского, Красногорского, Кулундинского, Курьинского, Мамонтовского, Михайловского, Новичихинского, Ребрихинского, Родинского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Солтонского, Тальменского, Угловского районов.

    • Добыча на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток разрешена в период с 1 апреля по 6 мая на всей территории края.

    Прием заявлений будет производиться по адресу: Барнаул, ул. Чкалова, д. 230, каб. 105. В районах также заявления принимают специалисты Минприроды Алтайского края.

    Кроме того, подать заявление можно в электронном виде через портал Госуслуг.

    Еще читают

    Взято отсюда.

    новости горного алтая и республики алтай сегодня , новости алтая и барнаула ,

    горняк22 телеграм
    Лихач на Land Cruiser попытался скрыться от ДПС из-за непристегнутого ремня. Началась стрельба

    Лихач на Land Cruiser попытался скрыться от ДПС из-за непристегнутого ремня. Началась стрельба

    В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за мужчиной, который отказался…

    Узнать больше
    На складе популярного маркетплейса изъяли 123 коробки с наркотиками

    На складе популярного маркетплейса изъяли 123 коробки с наркотиками

    Сотрудница маркетплейса в Санкт-Петербурге продавала амфетамин и гашиш через классические…

    Узнать больше
    Алтайские таможенники пресекли ввоз немаркированной Coca-Cola

    Алтайские таможенники пресекли ввоз немаркированной Coca-Cola

    Сотрудники мобильной группы Алтайской таможни не допустили в торговый оборот…

    Узнать больше
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    22бот
    реклама горняк22 22регион
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    реклама горняк22 22регион
    22бот
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp