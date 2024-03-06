Весной в Алтайском крае начинается сезон охоты на водоплавающую дичь

С 12 марта в Алтайском крае начинается прием заявлений на выдачу разрешений на добычу гусей и селезней уток в весенний период на территории общедоступных охотничьих угодий.
Добычу водоплавающей дичи, за исключением селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток можно будет осуществлять:
Добыча на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток разрешена в период с 1 апреля по 6 мая на всей территории края.
Прием заявлений будет производиться по адресу: Барнаул, ул. Чкалова, д. 230, каб. 105. В районах также заявления принимают специалисты Минприроды Алтайского края.
Кроме того, подать заявление можно в электронном виде через портал Госуслуг.
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