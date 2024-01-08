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Ветер до 100 км/ч, дождь и метели. Алтайский край ждет штормовая погода

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Ветер до 100 км/ч, дождь и метели. Алтайский край ждет штормовая погода

Трасса. Метель Фото: "Толк"

Вслед за непогодой, согласно прогнозу синоптиков, в регионе ожидается резкое похолодание, которое придет уже 9 января

Штормовое предупреждение действует в Алтайском крае – очередной не самый приятный погодный сюрприз ожидается в регионе 8 и 9 января.

“В Алтайском крае днем 8 января и сутки 9 января ожидается усиление ветра 18-23 метра в секунду, местами порывы 25-28 метров в секунду (100,8 километра в час – Прим. ред.), осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные, отложение мокрого снега, гололедные явления, метели. На дорогах гололедица, снежные заносы. 9 января похолодание”, – сказано в предупреждении регионального Гидрометцентра.

Ввиду столь нестабильной погоды жителям региона следует учитывать погодные условия и проявлять осторожность. Автомобилистам по возможности лучше воздержаться от дальних поездок.

Взято отсюда

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