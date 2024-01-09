Зима. Снег. Погода. Фото: ru.freepik.com

Первая рабочая неделя в наступившем году начнется в регионе со шторма: синоптики предупреждают об усилении ветра, осадках и похолодании

Понижение температуры воздуха до -10…-15, а по северо-западным районам до -20 градусов ожидается в Алтайском крае днем 9 января. По югу и востоку местами будет около -4…-9 градусов, с похолоданием в течение дня, сообщает сайт регионального ЦГМС.

В этот день также по краю пройдет небольшой снег, местами метели. На дорогах сохраняется гололедица, снежные заносы.

Ветер подует южный, с переходом на северо-западный, 10–15 м/с, с порывами до 18–23 м/с. В первой половине дня по востоку местами порывы достигнут 25–28 м/с (100,8 км/ч . – Прим. ред.).

В Барнауле во вторник ожидается -10…-12 градусов, с похолоданием в течение дня. Утром возможны небольшой снег и метель. На дорогах – гололедица, снежные заносы. Ветер подует южного направления, с переходом на северо-западный, 10–15 м/с, в первой половине дня порывы могут достигнуть 20 м/с.

Взято отсюда