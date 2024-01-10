Трасса. Снег. Метель. Фото: "Толк"

Этой зимой в регионе сохраняется нестабильный характер погоды: крепкие морозы сменяют оттепель, а на смену им приходит резкое потепление. Зачастую это сопровождается сильным ветром и осадками

Днем 11 января в Алтайском крае температура воздуха составит около -4…-9, а местами по северным районам до -14 градусов. Такой прогноз передает сайт регионального ЦГМС.

В этот день по краю пройдет небольшой снег, возможны метели. На дорогах сохраняется гололедица, местами снежные заносы.

Ветер подует юго-западный, со скоростью 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с. Впервой половине дня по восточным районам края ожидаются порывы до 33 м/с и более.

В Барнауле в четверг синоптики прогнозируют до -9…-11 градусов. В начале дня пройдет небольшой снег, метель. На дорогах – гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 15-20 м/с.

Взято отсюда