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Ветер до 15 м/с, изморозь и гололедица: о погоде в Алтайском крае 22 марта

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Ветер до 15 м/с, изморозь и гололедица: о погоде в Алтайском крае 22 марта

Осадков в регионе не ожидается

В Алтайском крае 22 марта в ночные и утренние часы от -7 до -12 градусов, по северу местами до -17. Без существенных осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем в крае от 0 до -5 градусов, местами до +5. Без существенных осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, местами по востоку порывы до 15 м/с.

В Бийске 22 марта ночью и утром – от -4 до -7 градусов, днем от ++1 до +3. Без осадков. Ветер западный 6-13 м/с.

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Взято отсюда

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