Ветер перемен и символичное обновление. На Алтайском шинном комбинате проводили зиму

На Масленицу пришли семьи сотрудников и просто горожане

Масленица на Алтайском шинном комбинате / Фото: Вера Наумова / amic.ru

Еще одной доброй традицией стало больше на Алтайском шинном комбинате (завод “Нортек”). 16 марта здесь провели яркую Масленицу с боями на подушках, метанием валенок и другими веселыми играми и конкурсами, выступлением артистов и фотосессией с хаски. А еще было много подарков, сувениры ручной работы, блины с разными начинками и горячий чай. Предприятие организует много корпоративных мероприятий для формирования командного духа. И новый праздник прошел на ура: и взрослые, и дети веселились, играли и угощались.

Новое название, проверенные традиции

Символично, что новая дата в корпоративном календаре пришлась на период реорганизации компании. Теперь и ООО “Нортек”, и ООО “ЯШЗ Авиа” входят в акционерное общество “Производственное объединение” “Алтайский шинный комбинат”.

Название новое, а подход к корпоративной культуре выработанный годами. Для заводчан организуют Новый год, День защиты детей, День первоклассника. Каждое мероприятие – большой праздник. На шинном комбинате формируют особую социально-культурную среду и дружескую атмосферу, чтобы каждый шинник чувствовал себя частью рабочего коллектива. И при этом мог провести время с семьей.

Масленица на Алтайском шинном комбинате / Фото: Вера Наумова / amic.ru

“Знают, что будет весело”

“Мы рады, что рабочие приходят, приводят детей. Они уже знают, что здесь будет весело, будет много развлечений и подарков. Ведь что главное для любого родителя? Чтобы дети были довольны. А ребята довольны, это видно. И пусть сегодня ветер, но это ветер перемен, который прогонит зиму”, – рассказал технический директор АО “ПО “АШК” Александр Баяндин.

Он и сам пришел на праздник с сыном. Пока дети играют и веселятся, их родители общаются в неформальной обстановке.

“Это хорошая возможность поближе познакомиться. Для кого-то это начало новой дружбы семьями. Я и своих друзей приглашаю на наши праздники”, – добавил технический директор.

Александр Баяндин с сыном / Фото: Вера Наумова / amic.ru

Такими мероприятиями завод поддерживает и преемственность поколений, ведь на “Нортеке” много династий. Например, у Александра Баяндина здесь работала мама. Возможно, кто-то из детей, кто сегодня кидал валенки на дальность или обнимался с хаски, завтра придет работать на благо промышленности региона именно на шинный.

Александр Баяндин заверил: предприятие продолжит заниматься социальной политикой. А таких масштабных праздников будет только больше.

“Предприятие развивается. После пожара в конце 2022 года встаем на рельсы, возвращаем объемы и рынок. А объединение в Алтайский шинный комбинат – это еще один шаг вперед”, – подчеркнул технический директор.

“Сейчас все наладилось”

Председатель профкома Людмила Зань – настоящий старожил. Она трудится на заводе уже 34 года. Вспоминает, что за это время предприятие пережило много трудностей: перестройка, экономические кризисы.

“Сейчас все наладилось, завод работает, зарплату выплачивают стабильно. И руководство про праздники не забывают. И это крайне важно, ведь такие мероприятия очень объединяют, формируют командный дух и корпоративную культуру”, – отметила она.

Председатель профкома Алтайского шинного комбината Людмила Зань (слева) / Фото: Вера Наумова / amic.ru

“Еще ни одного мероприятия не пропустили”

Работник сварочного цеха Антон всегда приходит на праздники всей семьей. Для него как сотрудника с 10-летним стажем это ценно.

“Здорово, что здесь столько развлечений, дети всегда так радуются”, – отметил он.

Сотрудник Алтайского шинного комбината Антон с семьей / Фото: Вера Наумова / amic.ru

Вместе с Вадимом, сотрудником вулканизационного цеха, пришли его жена и дети. Несмотря на то, что работа требует много усилий, важно также уметь отдыхать. Хорошо, что есть для этого такие мероприятия.

“Работа у нас нелегкая, но она того стоит, потому что работаем на результат. И завод часто праздники устраивает. Мы с детьми еще ни одного не пропустили. Всегда ярко, красочно, конкурсы с призами, подарки для детей. Но самое главное – хорошее настроение. Спасибо руководству и организаторам”, – рассказал Вадим.

С папой совершенно согласна юная Полина.

“Мне все нравится, особенно конкурсы”, – сказала девочка.

Сотрудник Алтайского шинного комбината Вадим с семьей / Фото: Вера Наумова / amic.ru

Сразу с тремя детьми на праздник пришла начальник лаборатории Татьяна. Сейчас она в декрете и в заботах о младшей дочери, но на праздники завода приходит с большим удовольствием.

Сотрудница Алтайского шинного комбината Татьяна / Фото: Вера Наумова / amic.ru

“Детям очень нравятся конкурсы и подарки. Когда я была маленькая, у родителей на работе все ограничивалось подарками на Новый год. А тут всегда настоящий праздник”, – отметила женщина.

Также для мамы в декрете это отличная возможность увидеться и пообщаться с коллегами.

Так что корпоративное празднование Масленицы прошло успешно и оставило у участников массу положительных эмоций. Так и работать интереснее.

Масленица на Алтайском шинном комбинате / Фото: Вера Наумова / amic.ru

Алтайский шинный комбинат всегда старается поддерживать хорошую атмосферу в коллективе и регулярно проводит различные корпоративные мероприятия. Вот и на этот раз было организовано что-то особенное в честь празднования Масленицы. На заводе говорят: комфортно не только работать, но и всем вместе отдыхать – это уже многолетняя традиция.ООО “Нортек”

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город Горняк



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