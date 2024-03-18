Свеча, прощание Фото: pixabay.com

Алтайский военный отправился восстанавливать разрушенные города. После этого он заключил контракт в Мариуполе и участвовал в военных действиях

В ходе спецоперации погиб алтайский доброволец Виктор Котков. Он умер при выполнении воинского долга в Донецкой области 21 февраля, сообщает Telegram-канал “Алтай: главные новости”.

Мужчина родился в поселке Восточный Алтайского края. В конце 1990-х после срочной службы он заключил контракт и был командирован в Чеченскую республику.

После ранения его направили в Юргу Кемеровской области, затем он работал в Бийске в сфере строительства. В сентябре 2023 года мужчина добровольцем поехал восстанавливать разрушенные города, после чего заключил контракт.

Ранее сообщалось, что во время проведения спецоперации погиб 22-летний доброволец из Алтайского края.

Взято отсюда