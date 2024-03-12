Ветераны бийской колонии накормили блинами воспитанников центра «Надежда»

Ветераны колонии-поселения №2 подготовили для ребят небольшую развлекательную программу

Ветераны бийской колонии накануне Масленицы посетили социально-реабилитационный центр “Надежда” и накормили блинами его воспитанников, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

Отметим, что центр “Надежда” является местом, в котором временно проживают, получают социальную помощь и реабилитацию дети, оставшиеся без попечения родителей.

Гостям ребята показали праздничный концерт. Они пели песни, танцевали, читали стихи. В свою очередь ветераны колонии-поселения №2 подготовили для ребят небольшую развлекательную программу: веселые конкурсы и викторины, народные игры.

Кроме того, женщины из местного отделения ветеранов КП-2 напекли ароматные масленичные блины и угостили ими детей.

“Наши ветераны неоднократно посещали воспитанников социально-реабилитационного центра “Надежда”. Эти встречи приносят радость как детям, так и нам, людям старшего поколения, так как позволяют подарить частичку доброго участия и заботы ребятишкам, которые особенно в этом нуждаются”, – отметила Ольга Пчелкина, председатель местного отделения ветеранов КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю.

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Взято отсюда