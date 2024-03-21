Ветеринары Алтайского края подвели итоги работы за 2023 год

21 марта в региональном управлении ветеринарии прошло совещание по подведению итогов работы государственной ветслужбы Алтайского края за 2023 год. Участие в совещании приняли зампредседателя Правительства края Александр Лукьянов и замминистра сельского хозяйства региона Михаил Чмырёв.

По словам Александра Лукьянова, в 2023 году в Алтайском крае произвели 1113,8 тыс. тонн молока. По этому показателю наш регион занимает 4 место в России. В настоящее время реализуется 15 крупных инвестиционных проектов по строительству и модернизации животноводческих комплексов стоимостью более 36 млрд. рублей.

Фото: Управление ветеринарии Алтайского края Александр Лукьянов считает, что в наступившем году перспективными направлениями агросектора являются ускоренное развитие селекционной и племенной базы, ориентация на отечественные сорта и гибриды, чистые линии высокопродуктивных пород животных, использование импортозамещающих видов сельхозтехники и оборудования, поддержка инвестиционной активности.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние горного алтая , новости горного алтая последние свежие ,