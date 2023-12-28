Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ветреную и снежную, но очень теплую погоду прогнозируют в Алтайском крае

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Ветреную и снежную, но очень теплую погоду прогнозируют в Алтайском крае

Погода. Зима. Мороз. Новый год. Фото: pexels.com

Гололед, снег и ветер сопровождают потепление в регионе. Уже завтра это усилится, а затем к выходным вернется небольшой мороз

Днем 28 декабря в Алтайском крае столбики термометров поднимутся до -2…+3 градусов, сообщает региональный ЦГМС.

По краю пройдет небольшой снег, местами – мокрый снег, метели. На дорогах сохраняется гололедица. Ветер подует юго-западный, 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с.

В Барнауле в четверг ожидается около 0…+2 градусов и небольшой снег. На дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

29 декабря в Алтайском крае до +7 градусов, снег, мокрый снег, метели, снежные заносы и ветер с порывами до 23 м/с. 30 декабря до -6 градусов, а также снег и метели.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Бийске 14-летний подросток получил тяжелую травму, катаясь на снегокате в лесопарке

29.12.2023

 Происшествия

Перенесший инфаркт Боярский обследуется в больнице в Петербурге

29.12.2023

 Происшествия

Блиновская оспорила требование ФНС о выплате более 1,4 млрд рублей налогов

29.12.2023

 Происшествия

Ремонтная бригада устранила дефект теплосети в Барнауле

29.12.2023

 Происшествия

Такой день. Алтайский депутат на выборах президента и розыск за летальный наезд

29.12.2023

 Происшествия

В Бийске при катании на снегокате пострадал подросток

29.12.2023

 Происшествия

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Происшествия

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Происшествия

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix