Погода. Зима. Мороз. Новый год. Фото: pexels.com

Гололед, снег и ветер сопровождают потепление в регионе. Уже завтра это усилится, а затем к выходным вернется небольшой мороз

Днем 28 декабря в Алтайском крае столбики термометров поднимутся до -2…+3 градусов, сообщает региональный ЦГМС.

По краю пройдет небольшой снег, местами – мокрый снег, метели. На дорогах сохраняется гололедица. Ветер подует юго-западный, 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с.

В Барнауле в четверг ожидается около 0…+2 градусов и небольшой снег. На дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

29 декабря в Алтайском крае до +7 градусов, снег, мокрый снег, метели, снежные заносы и ветер с порывами до 23 м/с. 30 декабря до -6 градусов, а также снег и метели.

Взято отсюда