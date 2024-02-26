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Везли без остановок. Гумпомощь с Алтая прибыла в Ростовскую область

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Прифронтовые госпитали оснастили рентген-аппаратами и санитарными автомобилями от фонда Александра Прокопьева

Везли без остановок. Гумпомощь с Алтая прибыла в Ростовскую область

Ценность технического пополнения для госпиталей несомненна

Четыре тысячи километров за три дня преодолел гуманитарный груз из Алтайского края. Фуры привезли в Ростовскую область санитарные автомобили и передвижные рентген-аппараты на сумму более 10 000 000 рублей. Оплачено все депутатом Госдумы Александром Прокопьевым. Техника и оборудование предназначены для двух госпиталей.

Несмотря на сильный мороз и буран, ценный груз везли без остановок. Чтобы принять технику для южного военного округа в Ростовскую область приехал фельдшер медицинской роты Николай. Раньше он работал в Бийске на скорой, а теперь помогает бойцам СВО.

Николай отвезет в часть не только санитарный автомобиль, но и передвижной цифровой рентген-аппарат. Его можно использовать в любом помещении, подключив к электричеству или генератору. Кроме этого гуманитарного груза Александр Прокопьев ранее уже отправлял фронтовым госпиталям медикаменты, генераторы, постельные принадлежности и две партии медицинских канюль для внутрикостного введения препаратов.

– Буквально неделю назад побывал в госпитале в Алейске. У многих наших ребят осколочные ранения. В таких случаях огромное значение имеет точная диагностика, – рассказал депутат Государственной думы РФ Александр Прокопьев.

Отправленные с гуманитарным грузом рентген-аппараты доказали свою эффективность еще во время пандемии. Их использовали, чтобы сделать снимки лежачим больным, и на месте оценить «цифровую картину». С тех пор такие аппараты используют краевые больницы.

Еще один санитарный автомобиль и такой же рентген-аппарат получил начальник прифронтового госпиталя центрального военного округа. Это действительно важная и нужная для медиков техника.

– Вся аппаратура, которая находится в отряде не стационарная, потому что отряд – организация мобильная. Для нетранспортабельных больных можно подкатить аппарат, сделать снимок и сразу посмотреть, что у него происходит. Достать осколок не самая главная цель оказания помощи. Самая главная цель – устранить повреждения, которые этот осколок причинил, – рассказал начальник госпиталя.

Уже сегодня санитарные автомобили и рентген-аппараты активно используют в медицинских ротах. Ценность технического пополнения для госпиталей несомненна, а такая совместная поддержка фронта помогает оперативно оказывать помощь и спасать жизни наших воинов.

Стоимость груза – более 10 000 000 рублей

Взято отсюда
26.02.2024

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