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Вход в барнаульский парк “Юбилейный” украсили объемные светящиеся буквы

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Вход в барнаульский парк “Юбилейный” украсили объемные светящиеся буквы

редактор01 mins

Архитекторы разработали индивидуальный дизайн надписи

Вход в парк “Юбилейный” / Фото: barnaul.org

Объемные световые буквы “Парк Юбилейный” появились на главном входе со стороны улицы Малахова, сообщили в мэрии.

“Архитекторы разработали индивидуальный дизайн, средства на изготовление и установку букв дополнительно выделили из городского бюджета”, – говорится в сообщении.

На данный момент в парке завершают асфальтирование велобеговой дорожки. Уже сделаны пешеходные дорожки.

Вскоре в парке появится видеонаблюдение, высадят около 250 новых деревьев. В 2022 году высадили почти 500 деревьев и кустов.

Ранее amic.ru рассказал, как проходит реконструкция парка “Юбилейный” в Барнауле.

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