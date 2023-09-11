“Вход в метро, по ходу”. В Барнауле пожаловались на гигантскую яму в асфальте
Огромное углубление запечатлели на ул. Воровского, 165
Фото: “Инцидент Барнаул”
Житель Барнаула рассказал о гигантской яме в асфальте по ул. Воровского, 165.
“Мне повезло, а кому-то может и не повезти”, – рассказал горожанин паблику “Инцидент Барнаул”.
На фото можно заметить, что яма в диаметре вполне сопоставима с колесом от автобуса. Внутрь нее, как видно, провалился канализационный люк.
В комментариях многие пользователи с юмором отреагировали на увиденное:
- “Вход в метро, по ходу”.
- “А прикинь, так запарковался, дверь открываешь, выходишь – и вжух – в Нарнию”.
- “Чтоб жизнь малиной не казалась”.
Ранее сообщили, какие дороги в Барнауле планируют отремонтировать в 2024 году.