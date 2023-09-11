“Вход в метро, по ходу”. В Барнауле пожаловались на гигантскую яму в асфальте

Огромное углубление запечатлели на ул. Воровского, 165

Фото: “Инцидент Барнаул”

Житель Барнаула рассказал о гигантской яме в асфальте по ул. Воровского, 165.

“Мне повезло, а кому-то может и не повезти”, – рассказал горожанин паблику “Инцидент Барнаул”.

На фото можно заметить, что яма в диаметре вполне сопоставима с колесом от автобуса. Внутрь нее, как видно, провалился канализационный люк.

В комментариях многие пользователи с юмором отреагировали на увиденное:

“Вход в метро, по ходу”.

“А прикинь, так запарковался, дверь открываешь, выходишь – и вжух – в Нарнию”.

“Чтоб жизнь малиной не казалась”.

Ранее сообщили, какие дороги в Барнауле планируют отремонтировать в 2024 году.





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