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“Вход в метро, по ходу”. В Барнауле пожаловались на гигантскую яму в асфальте

ГОРНЯК2201 mins

Огромное углубление запечатлели на ул. Воровского, 165

Фото: “Инцидент Барнаул”

Житель Барнаула рассказал о гигантской яме в асфальте по ул. Воровского, 165.

“Мне повезло, а кому-то может и не повезти”, – рассказал горожанин паблику “Инцидент Барнаул”.

На фото можно заметить, что яма в диаметре вполне сопоставима с колесом от автобуса. Внутрь нее, как видно, провалился канализационный люк.

В комментариях многие пользователи с юмором отреагировали на увиденное:

  • “Вход в метро, по ходу”.
  • “А прикинь, так запарковался, дверь открываешь, выходишь – и вжух – в Нарнию”.
  • “Чтоб жизнь малиной не казалась”.

Ранее сообщили, какие дороги в Барнауле планируют отремонтировать в 2024 году.

  

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