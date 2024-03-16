Глава города Вячеслав Франк и заместитель Губернатора края Валерий Усачев встретились с Героем России Аркадием Дорофеевым. Встреча прошла в администрации города Барнаула.

Аркадий Дорофеев рассказал о своем боевом пути, участии в специальной военной операции, планах на ближайшее время. Также участники встречи обсудили меры социальной поддержки участников СВО, вопросы дальнейшего взаимодействия.

Аркадий Дорофеев родился в городе Иртышске республики Казахстан. Окончил школу №3 города Заринска, затем служил в армии. Работал в Октябрьском РОВД города Барнаула, старшим оперуполномоченным. Принимал участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер». Награжден медалью «За отвагу». В сентябре прошлого года был призван на военную службу по контракту, принимал участие в специальной военной операции в должности командира мотострелкового взвода. Неоднократно был ранен.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации Аркадию Дорофееву присвоено звание Героя России, вручена медаль «Золотая Звезда».

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