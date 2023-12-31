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Вячеслав Франк назвал самые яркие события в Барнауле в 2023 году

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Вячеслав Франк назвал самые яркие события в Барнауле в 2023 году

Открытие нового моста на проспекте Ленина. 30 ноября 2023 года Фото: Виталий Барабаш

Глава подчеркнул, что и в следующем году реализуются все планы, а жизнь города станет еще более интересной и насыщенной

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей краевого центра с наступающим Новым годом и перечислил самые заметные события, которые произошли в городе в 2023 году. Его слова приводит пресс-центр мэрии.

По словам градоначальника, Барнаул завершает 2023 год с достойными результатами, проложив “курс устойчивого развития”, и в этом есть заслуга каждого, кто неравнодушен к судьбе краевой столицы.

Вячеслав Франк особо выделил обновление парков “Центральный” и “Юбилейный”, появление сквера на Приречной. Самым долгожданным событием он справедливо назвал открытие моста на проспекте Ленина.

Также глава города отметил зажжение Вечного огня на Мемориале Славы. Частицу пламени доставили из Москвы с Могилы Неизвестного солдата.

“Дорогие друзья, я благодарю вас за труд и вклад в развитие Барнаула. Уверен, вместе мы реализуем все планы, сделаем жизнь города интересной и насыщенной. Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших домах царят любовь и взаимопонимание!” – заключил Франк.

Взято отсюда

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