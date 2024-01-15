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Вячеслав Франк побывал на площадке дома по ул. Партизанкой, 70б, где объявлен режим повышенной готовности

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Вячеслав Франк побывал на площадке дома по ул. Партизанкой, 70б, где объявлен режим повышенной готовности

Вячеслав Франк побывал на площадке дома по ул. Партизанкой, 70б, где объявлен режим повышенной готовности

Вячеслав Франк побывал на площадке дома по ул. Партизанкой, 70б, где объявлен режим повышенной готовности

Вячеслав Франк побывал на площадке дома по ул. Партизанкой, 70б, где объявлен режим повышенной готовности

Вячеслав Франк побывал на площадке дома по ул. Партизанкой, 70б, где объявлен режим повышенной готовности

В настоящее время здесь идет поквартирный обход с участием органов полиции. Сотрудниками районной администрации ведется оповещение жильцов, вручение уведомлений о необходимости покинуть занимаемые помещения. Глава города обратился к жильцам с настоятельной просьбой покинуть дом и переехать в пункт временного размещения.

По поручению Вячеслава Франка утром, 16 января, в администрации города пройдет заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, по итогам которой будет принято решение о дальнейших действиях.

Напомним, сегодня, 15 января, в диспетчерскую службу администрации Центрального района поступила информация о резком ухудшении состояния конструкций дома по адресу Партизанская 70б. В настоящее время на доме введен режим повышенной готовности, специализированной организацией рекомендовано ограничить пребывание людей в здании.

Взято отсюда

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