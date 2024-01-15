В настоящее время здесь идет поквартирный обход с участием органов полиции. Сотрудниками районной администрации ведется оповещение жильцов, вручение уведомлений о необходимости покинуть занимаемые помещения. Глава города обратился к жильцам с настоятельной просьбой покинуть дом и переехать в пункт временного размещения.

По поручению Вячеслава Франка утром, 16 января, в администрации города пройдет заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, по итогам которой будет принято решение о дальнейших действиях.

Напомним, сегодня, 15 января, в диспетчерскую службу администрации Центрального района поступила информация о резком ухудшении состояния конструкций дома по адресу Партизанская 70б. В настоящее время на доме введен режим повышенной готовности, специализированной организацией рекомендовано ограничить пребывание людей в здании.



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