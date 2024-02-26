Вячеслав Франк поручил барнаульским службам готовиться к потеплению

Утром 26 февраля в мэрии Барнаула прошло еженедельное расширенное аппаратное совещание.

В ходе него, начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев сообщил, что во второй половине этой недели ожидается значительное потепление. Так, днем потеплеет до -1 и -3 градусов, а ночью температура не опустится ниже -10 градусов. Кроме того, в конце недели возможны первые весенние осадки.

В связи с этим мэр города Вячеслав Франк поручил городским службам подготовиться к очистке городских улиц и дворов от снега и наледи. Администрациям районов поручено усилить работу по профилактике пожарной безопасности.

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