Вячеслав Франк поручил барнаульским службам усиленно чистить крыши от снега не только в центре города

6 марта мэр Барнаула Вячеслав Франк провел оперативное совещание с главами районных администраций. На нем он в очередной раз поднял актуальную тему.

Мэр краевой столицы поручил администрациям проконтролировать очистку кровель многоквартирных домов. Особенно уделить внимание домам, находящимся в аварийном и ветхом состоянии.

По словам Франка, работу необходимо усилить в связи с недавним снегопадом и приближающимся весенним потеплением, которое наступит уже в ближайшие дни.

Судя по прогнозу краевого Гидрометцентра, в период с 7 по 9 марта в регионе может установиться плюсовая температура до +2 и +5 градусов.

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