Вячеслав Франк поручил барнаульским службам усилить очистку дорог и дворов

Второй день на улицах Барнаула наблюдается снегопад. По прогнозу синоптиков, зима не покинет Алтайский край до конца недели.

14 марта во время аппаратного совещания в администрации краевой столицы, председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин доложил, что в связи с обилием снега, в городе усилена работа дорожных служб для обеспечения транспортной и пешеходной доступности.

По словам замглавы администрации по городскому хозяйству Сергея Татьянина, в выходные дни ожидается ухудшение погодных условий. В частности, усиление ветра. На особом контроле находится вопрос бесперебойного энергоснабжения, в том числе в пригороде Барнаула, организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад служб энергоснабжения.

В связи с этим мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил в выходные дни обеспечить работу коммунальных и ресурсоснабжающих организаций, усилить работу дорожных служб и бригад дворников для очистки от снега подходов и подъездов к избирательным участкам.

Напомним, с 15 по 17 марта пройдут выборы Президента Российской Федерации. На территории Барнаула будут работать 273 участковых избирательных участка, из них 261 основных, 12 – в местах временного пребывания. Помещения для голосования расположены в 131 здании. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 часов.

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