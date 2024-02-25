Сегодня ночью, 25 февраля, в Барнауле произошло возгорание малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: Строительная 2-я, 42.

Дом 2-х этажный, 8-и квартирный, 1954 года постройки. Во время пожара из дома было эвакуировано 17 человек, из них 3 ребенка.

Силами администрации Железнодорожного района и управления по делам ГО ЧС города Барнаула оперативно был развернут пункт временного размещения по адресу улица Советской армии, 73.

По словам начальника главного управления ГО ЧС г. Барнаула Владимира Драчева, на данный момент пункт временного размещения развернут на 10 мест. В пункте находятся 8 человек.

Глава города Вячеслав Франк осмотрел пункт временного размещения и дал поручение обеспечить людей всем необходимым.

Также глава города посетил и место пожара. В ближайшее время будет проведено обследование дома и принято решение о возможности его дальнейшей эксплуатации.

Охрану дома и общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции.

Взято отсюда