Вячеслав Франк поздравил журналистов и сотрудников СМИ с Днем российской печати

13 января отмечается День российской печати. В честь этого мэр Барнаула Вячеслав Франк направил поздравление.

Уважаемые журналисты, сотрудники средств массовой информации!

Поздравляю вас с Днем российской печати!

Вы творческие и неравнодушные люди, всегда находитесь в центре событий, поднимаете актуальные вопросы и стараетесь предоставить максимально полную и достоверную информацию о происходящем. Ваша профессия требует не только таланта, но и ответственности, настойчивости, терпения и самоотдачи.

В 2023 году вы рассказывали о строительстве моста на проспекте Ленина, сохранении исторической памяти, поддержке военнослужащих, их семей, реализации федеральных и национальных проектов в нашем городе и многом другом. Уверен, немало интересных информационных поводов появится и в наступившем году.

Желаю вам новых запоминающихся сюжетов и проектов. Пусть растут рейтинги и тиражи. Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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Взято отсюда.

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