В преддверии Международного женского дня глава города Вячеслав Франк побывал в гостях у семьи Героя России Романа Блинова.

Вместе с ним семью посетили заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов, председатель комитета по социальной поддержке населения города Барнаула Татьяна Королева, глава администрации Индустриального района Денис Летягин. Вячеслав Генрихович и гости поздравили с наступающим 8 марта вдову Романа Блинова Лэйлу Валеховну и дочь Героя России Лею.

Хозяйке дома вручили букет цветов и йогуртницу. Младшей дочери четырехлетней Лее подарили мягкую игрушку и конфеты. Старшие дети, 14-летний Данил и 13-летняя Екатерина, в эти дни находятся в Москве, в составе делегации Алтайского края они участвуют в мероприятии «Первые в России – стране возможностей» в рамках проведения Международной выставки – форума «Россия». В честь прошедшего Дня защитника Отчества и наступающего Международного женского дня ребятам передали наручные часы. Подарок от главы города им вручит мама.

Вячеслав Франк, поздравляя женщин и маленькую Лею с праздником, пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, терпения и надежды. Соседка семьи Татьяна Григорьевна (она помогает Лэйле Валеховне с младшей дочерью) поблагодарила главу города за внимание к семье Блиновых, поддержку и помощь, которую администрация города оказывает Лэйле Валеховне и ее детям.

Глава города также осмотрел двор дома, в котором проживает семья Блиновых. В декабре прошлого года он обещал Данилу Блинову рассмотреть возможность оборудования рядом с домом по ул.Сухэ-Батора, 16 детской площадки, которой, по словам жителей, там никогда не было.

Вместе с главой администрации Индустриального района Денисом Летягиным Вячеслав Франк обсудил перспективы установки детской площадки во дворе многоквартирного дома. Поручение по дополнительной проработке вопроса дано районной администрации совместно с комитетом по строительству, архитектуре и развитию города и комитетом по энергоресурсам и газификации.

Справка: Звание Героя Российской Федерации Роману Блинову присвоено за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга (посмертно). Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин 18 августа 2023 года.

Старший лейтенант, заместитель командира стрелковой роты Роман Блинов погиб, исполняя свой воинский долг в Донецкой народной республике.

Семье вручена медаль «Золотая Звезда» и грамота о присвоении Роману Блинову звания Героя Российской Федерации.

Взято отсюда