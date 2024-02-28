Глава Барнаула Вячеслав Франк принял участие в заседании Совета руководителей общеобразовательных организаций города, которое состоялось сегодня, 28 февраля, в администрации города.

Приветствуя новый состав Совета руководителей школ, глава города ещё раз поднял вопрос обеспечения безопасности в образовательных организациях:

«Образование является одним из приоритетов бюджета города. В 2023 году в отрасль “Образование” направлено более 13 млрд рублей, это практически 50% от общего городского бюджета. По нашему общему с вами решению из городского бюджета выделено дополнительное финансирование на решение вопросов безопасности, проведение капитального ремонта образовательных учреждений и спортивных объектов, оснащение современным оборудованием, организацию подвоза детей».

Глава Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности в образовательных организациях всегда остаются в Барнауле на особом контроле. Отметим, на эти цели в 2024 году выделены денежные средства в размере 128 млн рублей. Школы Барнаула охраняются сотрудниками частных охранных организаций. Везде имеются рамки металлодетекторов, установлено видеонаблюдение, кнопки тревожной сигнализации, функционируют системы контроля управления доступом.

Далее, согласно повестке, участники встречи обсудили реализацию проекта «Профессионалитет» по педагогическим специальностям в 2024 году. С докладом по этой теме выступила начальник отдела развития образования Лариса Первун:

«Почти 1000 предприятий России включились в программу «Профессионалитет». Федеральный проект подразумевает переход на отраслевую модель подготовки кадров со средним профессиональным образованием, востребованных на рынке труда».

Она отметила, что с 2022 года Алтайский край является участником федерального проекта «Профессионалитет». На территории региона уже функционируют 4 кластера, осуществляющие подготовку кадров для сферы туризма, транспорта, машиностроения и лёгкой промышленности.

«В 2024 году ведётся работа по созданию трёх кластеров: двух – для подготовки кадров для сельского хозяйства и одного – для педагогической отрасли. Создание кластера для педагогической отрасли является одной из возможностей пополнения образовательных организаций квалифицированными кадрами. Он создан на базе Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Барнаульский государственный педагогический колледж имени Василия Константиновича Штильке», – рассказала Лариса Первун.

Стоит отметить, что на создание кластеров из федерального бюджета привлечено 60 млн рублей, из краевого бюджета 3 млн рублей. В рамках проекта отремонтируют и оснастят современным оборудованием 9 помещений в педагогическом колледже.

-Реализация проекта позволит получить школам необходимые педагогические кадры, – отмечает Лариса Первун.

Глава города выразил свою поддержку инициативам, направленным на обеспечение школ педагогическими кадрами. Вячеслав Франк отметил важность сотрудничества администрации Барнаула с образовательными учреждениями в решении вопросов развития городской отрасли образования.

Фото Михаила Полубедова, “Вечерний Барнаул”

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