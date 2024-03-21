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Вячеслав Франк проверил обрушающийся дом на проспекте Строителей

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Вячеслав Франк проверил обрушающийся дом на проспекте Строителей

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание после информации о трещинах на доме по адресу пр. Строителей, 4. Пока что ситуация оставляет желать лучшего.

19 марта жильцы дома оповестили администрацию Железнодорожного района об обрушении гипсовых декоративных элементов фасада многоквартирного жилого дома, а также образовавшихся трещинах. Дом 1955 года постройки, пятиэтажный, кирпичный, трехподъездный, неаварийный. На данный момент в нем 46 жилых и 4 нежилых помещений.

Фото: мэрия Барнаула Предварительное обследование показало, что что на уровне 5-го этажа происходит обрушение кирпичной кладки и декоративного слоя фасада здания. Есть риск обрушения части балконов.

В настоящее время отселение граждан не требуется. Проводятся работы по демонтажу опасных фрагментов с привлечением специализированной техники. Выполнено ограждение тротуара со стороны проспекта Строителей. Остановку «Аптека» перенесли на 50 метров. Вход в Детскую стоматологическую поликлинику №1 организован со стороны двора. Запланировано проведение комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Фото: мэрия Барнаула Граждан просят быть предельно внимательными при передвижении на данном участке. По возможности лучше выбирать иные пути прохода.

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Взято отсюда.

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