Флот. Флаг. Россия. Корабль Фото: Светлана Красивая с сайта Pixabay
С октября 2021 года Кабанцов занимал должность начальника штаба. Вице-адмирал был первым заместителем командующего Северным флотом
Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны.
Ранее командующим был Герой России адмирал Александр Моисеев. В начале марта его назначили врио главкома Военно-морским флотом.
Напомним, что атаки на российские корабли, имевшие место в 2024 году, повлекли за собой кадровые решения на флоте. Так, после атаки на корабль “Цезарь Куников” военкоры и СМИ сообщили о смещении с должности командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова. Позже появилась информация, что главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова могли отправить в отставку.
Взято отсюда