Флот. Флаг. Россия. Корабль Фото: Светлана Красивая с сайта Pixabay

С октября 2021 года Кабанцов занимал должность начальника штаба. Вице-адмирал был первым заместителем командующего Северным флотом

Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны.

Ранее командующим был Герой России адмирал Александр Моисеев. В начале марта его назначили врио главкома Военно-морским флотом.

Напомним, что атаки на российские корабли, имевшие место в 2024 году, повлекли за собой кадровые решения на флоте. Так, после атаки на корабль “Цезарь Куников” военкоры и СМИ сообщили о смещении с должности командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова. Позже появилась информация, что главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова могли отправить в отставку.

Взято отсюда