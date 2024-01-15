Вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев мог получить взятку в виде автомобиля

Фото: Виталий Барабаш

Заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту могли задержать еще до Нового года, однако на тот момент чиновник остался на свободе и успел отдохнуть в отпуске

Вице-мэр Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев мог получить взятку в виде автомобиля, рассказал “Толку” источник, знакомый с ситуацией. Также, по словам собеседника нашего издания, в первый раз силовики пришли в квартиру высокопоставленного чиновника еще в декабре прошлого года, но тогда им не хватило доказательной базы. Фактически Шеломенцева задержали только 10 января.

До задержания был в отпуске

По официальным данным следственных органов, Антону Шеломенцеву предъявлено обвинение в получении взятки в размере 2 млн рублей.

12 января, 17:05 Вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева заключили под стражу

Накануне стало известно о задержании чиновника. Его подозревают в получении крупной взятки от одного из предпринимателей Барнаула

При этом, как сообщил источник, столько мог стоить автомобиль. Собеседник уточнил, что его якобы передали чиновнику в 2020 году за покровительство в деятельности известного барнаульского перевозчика. По имеющимся данным, речь может идти о предпринимателе Олеге Бесчастном.

К слову, фамилия предпринимателя прозвучала в ходе судебного заседания, 12 января, когда Индустриальный районный суд избирал меру пресечения для Антона Шеломенцева.

Сам чиновник и его адвокат ходатайствовали о домашнем аресте, но судья удовлетворила ходатайство следователя. Вице-мэра краевой столицы заключили под стражу до 9 марта текущего года.

Источник сообщил “Толку” и о том, что фактическое задержание Шеломенцева состоялось лишь со второй попытки. Именно этим объясняется два разных видео визита силовиков в его квартиру. На одних кадрах вице-мэр отрывает двери в спортивном костюме, на других – в шортах.

Уже зная о внимании правоохранителей, Шеломенцев успел побывать в отпуске. По данным “Толка”, он посетил Карачаево-Черкесию. Второй раз силовики пришли в квартиру чиновника после его возвращения. Предварительно, в ходе обыска у него дома было обнаружено около 5 млн рублей наличными.

Предполагаемые взяткодатель и посредник остаются на свободе

Также в ходе судебного заседания, 12 января, прозвучала информация и о том, что взятку Шеломенцеву передавал посредник, некий Сергей Щукин. По данным следствия, в отношении последнего еще в ноябре прошлого года выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

11 января, 15:35 Опубликованы кадры задержания и обысков у вице-мэра Барнаула Шеломенцева

Силовики задержали заместителя главы администрации города. В ближайшее время решится вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу

На уточняющий вопрос адвоката Шеломенцева следователь пояснила, что сейчас в отношении Щукина выбрана другая мера пресечения – ограничение на осуществление определенных видов деятельности.

Также было сказано, что в отношении Олега Бесчастного также расследуется уголовное дело, он в настоящее время находится под подпиской о невыезде. При этом ранее перевозчик опроверг “Толку” свою связь с уголовным делом вице-мэра.

Напомним, по официальной версии следствия , в 2020 году, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, Шеломенцев через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, который оказывал услуги пассажирских перевозок в Барнауле.

Деньги предназначались за “общее покровительство” предприятий, принадлежащих бизнесмену, а также за то, чтобы ему обеспечивались наиболее выгодные маршруты, несмотря на отсутствие автобусов соответствующего уровня.

Добавим, что в ходе судебного заседания, на котором определялась мера пресечения, Шеломенцев держался уверенно. Пока судья находилась в совещательной комнате, он шепотом разговаривал со своим адвокатом и несколько раз улыбнулся.

Корреспондент “Толка” предложил вице-мэру прокомментировать ситуацию с его задержанием. Шеломенцев от каких-либо заявлений отказался.

Взято отсюда.

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