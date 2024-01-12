Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева заключили под стражу на два месяца

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева заключили под стражу на два месяца

Меру пресечения избрали сегодня, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В СИЗО он пробудет как минимум до 9 марта. Кстати, решение суда фигурант уголовного дела может обжаловать в течение трёх суток. Напомним, сотрудники Управления ФСБ по Алтайскому краю накануне задержали Шеломенцева в его квартире. По версии следствия, ещё в 2020 году, когда обвиняемый занимал должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, он через посредника получил два млн руб. от одного из автобусных перевозчиков. В отношении этого перевозчика ещё раньше возбудили уголовное дело. Изначально Шеломенцев фигурировал в нём как свидетель. Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ сообщила, что в отношении взяткодателя – руководителя коммерческих организаций следователями ранее было возбуждено уголовное дело о даче взятки, которое в настоящее время расследуется. Также уголовное дело по обвинению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере расследуется в отношении посредника, передавшего взятку от предпринимателя чиновнику.

Леонид Хиль

Взято отсюда.

новости республики алтай последние свежие , горно алтайск свежие новости республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Стало известно, в каком состоянии находится пострадавший в ДТП с КамАЗом

13.01.2024

 Новости Барнаул

Ужаснуться, омолодиться и поесть. Восемь неочевидных мест Новосибирска, которые стоит посетить

13.01.2024

 Образование

Утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2024 год

13.01.2024

 Образование

Ужаснуться, омолодиться и поесть. Восемь неочевидных мест Новосибирска, которые стоит посетить

13.01.2024

 Происшествия

Пассажирка пожаловалась, что барнаульский водитель маршрута № 76 передавил ей руку

13.01.2024

 Происшествия

Водитель микроавтобуса подрезал самолет на взлетной полосе в Санкт-Петербурге

13.01.2024

 Происшествия

В глубокой коме находится российский поэт Лев Рубинштейн

13.01.2024

 Происшествия

На Урале мать заставила ребенка выгуливать собаку в носках

13.01.2024

 Новости Барнаул

150-летие художника и общественного деятеля Николая Рериха отпразднуют в Алтайском крае

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix