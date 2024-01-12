Накануне стало известно о задержании чиновника. Его подозревают в получении крупной взятки от одного из предпринимателей Барнаула

Индустриальный районный суд Барнаула избрал в отношении вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщает корреспондент “Толка” из зала суда.

Таким образом, Антон Шеломенцев пробудет в СИЗО как минимум до 9 марта 2024 года.

Решение суда фигурант уголовного дела может обжаловать в течение трех суток в Алтайском краевом суде.

В ходе заседания следствие просило суд заключить чиновника под стражу сроком на два месяца. Прокуратура поддержала данное ходатайство. Между тем адвокат Шеломенцева и он сам просили о мере пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, по словам судьи, для взяткодателя, предпринимателя Олега Бесчастного, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как уточнили в СУ СКР по Алтайскому краю, в отношении посредника, передавшего взятку от предпринимателя чиновнику (это некий Сергей Щукин, как было озвучено в суде), также расследуется уголовное дело. В отношении него в ноябре 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Самому Шеломенцеву уже предъявлено обвинение, сообщили в следственном ведомстве.

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