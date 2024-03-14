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Вице-президента Лукойла Виталия Робертуса нашли мертвым в его кабинете

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Вице-президента Лукойла Виталия Робертуса нашли мертвым в его кабинете

Виталий Робертус Фото: Facebook/ASC Rusjet *

Робертус проработал в компании около 30 лет. Он стал четвертым топ-менеджером “Лукойла”, который погиб за последние два года

Вице-президент компании “Лукойл” Виталий Робертус умер в возрасте 53 лет. В Сети появилась информация, что он мог покончить с собой, передает “Царьград”.

О смерти Робертуса стало известно 13 марта. Его нашли мертвым в своем рабочем кабинете на Сретенском бульваре. Утверждается, что незадолго до смерти он жаловался на плохое самочувствие и просил лекарства от головной боли, после чего ушел в свой кабинет.

Вице-президент не выходил на связь несколько часов, после чего его тело нашли сотрудники.

Ранее сообщалось, что 24 октября 2023 года скончался председатель совета директоров “Лукойла” Владимир Некрасов. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.

*Социальная сеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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