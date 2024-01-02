ВИЧ: ситуация изменилась

В 2023 году проблема ВИЧ-инфекции не перестала быть актуальной и при этом трансформировалась. Врачи отмечают изменения в усредненном портрете пациента, в распространенности путей передачи и уровне информированности о ВИЧ-инфекции. Поэтому специалисты Алтайского краевого центра СПИД ищут новые решения в профилактике и лечении ВИЧ-инфекции, подстраиваясь под новые реалии.

Портрет пациента и заболеваемость

О ВИЧ принято говорить как о болезни молодых. Однако думать о связи вероятности заражения ВИЧ и возраста абсолютно неверно. Исследования говорят о том, что более 70% всех новых случаев ВИЧ-инфекции в Алтайском крае пришлось на работоспособное население репродуктивного возраста от 25 до 44 лет. Около 10 лет назад средний возраст пациента составлял 18–25 лет.

Кроме того, в последние годы специалисты отмечают феминизацию заболевания: все чаще ВИЧ-инфекция выявляется у женщин. Это связано с тем, что на первый план вышел половой путь передачи. Более 80% всех новых случаев ВИЧ-инфекции в Алтайском крае в 2023 году были переданы именно половым путем. А значит, вирус вышел за пределы основных групп риска в общую популяцию, и именно взрослое, работоспособное население репродуктивного возраста находится в группе наибольшего риска инфицирования.

Цифры

По данным на 1 ноября 2023 года, на учете в Алтайском краевом центре СПИД стоят порядка 18 000 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. С 1 января по 1 ноября 2023 года в Алтайском крае было выявлено 1356 новых случаев ВИЧ-инфекции.

– Мы продолжаем работу над тем, чтобы у каждого человека сформировалась культура ответственного отношения к своему здоровью, – отметил главный врач КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом» Валерий Шевченко, – поэтому одним из определяющих направлений работы центра является реализация мероприятий по информированию населения по вопросам ВИЧ-инфекции. Это позволяет сформировать навыки ответственного отношения к своему здоровью, мотивацию к безопасному поведению, снизить дискриминацию лиц с ВИЧ-инфекцией, а также способствует укреплению традиционных семейных и морально-нравственных ценностей. Специалисты Алтайского центра СПИД подробно рассказывают об основных аспектах распространения ВИЧ-инфекции и о том, как защитить себя от заражения. К сожалению, порой наши полномочия в информировании той или иной целевой группы весьма ограничены. Например, в информировании детей и подростков. Наша огромная страна и, в частности, Алтайский край многонациональны и многоконфессиональны. У каждой семьи свои устои и индивидуальный взгляд на половое воспитание детей и подростков. Однако мы уверены в том, что каждый взрослый член семьи, обладающий достоверной информацией о ВИЧ-инфекции, сможет донести ее до своего ребенка.

Дети и ВИЧ

Одним из главных направлений работы КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом» в 2023 году стала работа с ВИЧ-положительными детьми и женщинами фертильного возраста. Новейшие исследования говорят о том, что у детей с диагнозом «ВИЧ-инфекция» повышен риск нарушения когнитивных (познавательных) функций головного мозга. Дело в том, что с первой минуты жизни организм ВИЧ-положительного малыша подвержен активной атаке вируса. В том числе вирус атакует еще не окрепшую центральную нервную систему, а именно головной мозг.

«Эффективное лечение и поддержание высокого качества жизни у детей, живущих с ВИЧ, – одно из приоритетных направлений работы специалистов центра СПИД, – рассказал Валерий Владимирович. – Новейшие исследования говорят о том, что заражение ВИЧ не проходит для ребенка бесследно даже в условиях высокой приверженности в дальнейшем назначенной противовирусной терапии. К сожалению, у наших маленьких пациентов высок риск поражения центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, развития нейрокогнитивных нарушений и, как следствие, в будущем – прогрессирования социальной дезадаптации с высокой вероятностью отрыва от диспансерного наблюдения и лечения и стремительного, жизнеугрожающего течения болезни».

Команда Алтайского краевого центра СПИД делает все возможное для того, чтобы профилактировать развитие возможных нарушений у ВИЧ-положительного ребенка, а если все-таки они произошли, то как можно раньше выявить и нивелировать их. Для этого используется мультидисциплинарный подход. С ребенком и его родителями работают врач-педиатр, врач-инфекционист, психолог и детский врач-невролог, который появился в краевом центре СПИД в 2023 году.

Для того чтобы ребенок родился здоровым, во-первых, ВИЧ-положительная будущая мама должна соблюдать все предписания лечащего врача и быть приверженной к терапии. В этом случае риск передачи ВИЧ-инфекции ребенку стремится к нулю. Однако если у малыша все же обнаружена ВИЧ-инфекция, то ему необходимо долгосрочно принимать терапию. Качественное и эффективное лечение ребенка полностью зависит от ответственности каждого родителя. Ведь именно родитель ежедневно может отследить состояние здоровья ребенка и своевременность приема препаратов.

Тест на ВИЧ

Очень важно обнаружить наличие ВИЧ-инфекции в организме как можно раньше. Период, когда человек может не подозревать, что инфицирован, может растянуться на годы.

Сегодня одним из самых быстрых и удобных методов тестирования на ВИЧ остается метод экспресс-тестирования.

– Практически ежедневная работа нашего мобильного комплекса – это прекрасная возможность привлечь внимание населения к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и напомнить о необходимости проходить тестирование хотя бы один раз в год, – отметил заведующий отделом профилактики Виталий Эйхман. – В 2023 году экспресс-тестирование на ВИЧ прошли более 2000 жителей региона. Для прохождения тестирования документы, удостоверяющие личность, с собой иметь не нужно. Оно абсолютно анонимно и бесплатно. Во время тестирования специалисты просто и доступно расскажут о ВИЧ-инфекции и помогут оценить личные риски.

Сегодня благодаря экспресс-тестированию узнать свой ВИЧ-статус стало гораздо проще. Экспресс-тестирование анонимно и занимает не более 15 минут, а его достоверность – 99%. Сегодня знать свой ВИЧ-статус – значит жить полноценной и качественной жизнью.

Для того чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией, необходимо:

избегать незащищенных половых контактов с партнерами, чей ВИЧ-статус не известен;

использовать стерильный инструментарий для инъекций.

Как не передается ВИЧ?

ВИЧ не передается воздушно-капельным или бытовым путем, поэтому общение и бытовой контакт с ВИЧ-положительным человеком не представляют опасности передачи вируса.

ВИЧ не передается:

через общую посуду для еды, при пользовании общим туалетом, душем и ванной, постельным бельем;

при рукопожатиях и объятиях;

через поцелуй;

через пот или слезы;

при кашле и чихании.

Взято отсюда.

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